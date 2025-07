Alerta per frau detectat

Estafa piramidal vinculada a viatges i criptomonedes amb operadors que actuen des d’un hotel d’Andorra la Vella

Ponce adverteix que el frau capta persones amb necessitats econòmiques a través de suposades subscripcions i promeses de guanys ràpids

El president de l’associació Argentinos en Andorra, Marcelo Ponce, ha emès una alerta pública a través de les seves xarxes socials advertint sobre l’activitat d’una “enorme xarxa d’estafa piramidal” que actua al país i que, segons afirma, es presenta sota la forma d’ofertes relacionades amb viatges i criptomonedes. El missatge demana precaució no només a la comunitat argentina, sinó a tota la població, davant de l’actuació de persones que “són molt intel·ligents i que es mouen al límit del delicte”.

Segons Ponce, les comunicacions arriben per canals com Telegram, Facebook, Instagram o a través de fòrums i pàgines web locals. L’estratègia, diu, comença amb l’oferta de suposades “membresies” a clubs de viatges internacionals o grups de criptomoneda que prometen descomptes importants. Per exemple, s’anuncia que un viatge de 200 euros pot sortir més barat si es paga una quota periòdica, amb l’afegit que “com més persones s’hi adhereixin, més avantatges s’obtenen”.

El discurs canvia ràpidament, explica el representant, cap a un model de captació: “Jo et contacto a tu, tu contactes algú altre, i ens repartim una comissió”. Segons detalla, el sistema incentiva els usuaris a captar noves persones: “Si generes tres o quatre contactes en una setmana, es dupliquen els teus guanys”. Aquest esquema s’adreça especialment a persones amb pocs recursos econòmics, amb discursos promesos com ara “sigues el teu propi cap” o “guanya molts diners”.

Ponce alerta que cap d’aquestes empreses està legalment establerta a Andorra i que, després d’una recerca pròpia, s’ha pogut identificar casos concrets com el d’una suposada promotora amb el nom de Carolina, que actua des d’un hotel al centre d’Andorra la Vella, o una altra persona anomenada Ingrid, que utilitza un número de telèfon local. “No sabem si viuen aquí, si treballen o simplement fan servir aquest espai com a oficina”, afirma, tot indicant que “heu de ser completament conscients que forma part d’un frau”.

També assenyala que aquestes pràctiques es dirigeixen a “gent maca” que intenta estalviar de mica en mica, i que hi ha casos on s’han cobrat subscripcions de 100 o 200 euros. “No soc matemàtic, però és molt simple: si et subscrius amb 200 euros, només 100 queden com a crèdit per a tu. Si aconsegueixes una altra persona que faci el mateix, tu et quedes 100 euros i l’altra persona rep 40 euros. Però si aquesta persona n’aconsegueix dues més, tu rebries 200 euros més. No quadren els números”, explica.

El president de l’associació també ha informat que estan valorant fer denúncies tant a la Policia com al servei d’Immigració, tot i que els han advertit que “és molt difícil provar aquest tipus de delictes”. Finalment, adreça el missatge a diverses comunitats llatinoamericanes que resideixen al país: “Argentins, colombians, peruans… estigueu atents a aquest frau”.