Actuació dels Bombers

Els Bombers rescaten amb helicòpter una noia que ha patit un torçament del turmell al Camí dels Plans

Dos membres del Grup de Rescat de Muntanya i un infermer es traslladen amb el vehicle aeri en veure que era més fàcil que fer-ho amb cotxe

Els Bombers han hagut de rescatar aquesta tarda una persona que s’ha lesionat durant una sortida pels entorns del Camí dels Plans, a Sispony. Segons ha pogut confirmar aquest mitjà, la noia ha patit un torçament del turmell que li ha provocat moltes dificultats per caminar, per la qual cosa ha decidit trucar al cos, el qual s’ha traslladat fins als llocs dels fets amb helicòpter en veure que era més fàcil que fer-ho amb cotxe. Hi han anat dos membres del Grup de Rescat de Muntanya i un infermer, evacuant la noia a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell.