Els Bombers intervenen en un petit incendi causat per un aparell elèctric en un pis situat a l’avinguda Meritxell

Els Bombers han intervingut aquesta tarda en un petit incendi declarat en un pis situat a la quarta planta d’un edifici a l’avinguda Meritxell. L’avís s’ha rebut a les 17.39 hores, alertant de la presència de fum en un habitatge. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat un camió d’incendis, un vehicle amb escala i una ambulància. En arribar, els efectius han comprovat que hi havia una lleugera acumulació de fum a l’escala i un petit foc a l’interior del pis afectat. L’origen de l’incendi ha estat un aparell elèctric, concretament un calefactor, que s’ha cremat parcialment sense arribar a propagar les flames.
Els Bombers han pogut sufocar el foc ràpidament i l’actuació ha quedat en un ensurt. No ha estat necessari desallotjar l’edifici, ja que només s’ha vist afectat el pis on s’ha produït l’incendi, i les persones que hi vivien ja es trobaven a l’exterior quan han arribat els serveis d’emergència. L’edifici no ha patit danys estructurals ni afectacions en el subministrament elèctric. Tot i això, al pis afectat caldrà fer una neteja a fons per eliminar l’olor de fum, airejar correctament l’habitatge i repintar una de les parets que ha quedat enfumada. Els danys són lleus i es limiten principalment a les molèsties derivades del fum.