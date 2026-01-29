Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Els Bombers han pogut sufocar el foc ràpidament i l’actuació ha quedat en un ensurt. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Ensurt al centre

Els Bombers intervenen en un petit incendi causat per un aparell elèctric en un pis situat a l’avinguda Meritxell

L’avís s’ha rebut a les 17.39 hores i fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat un camió d’incendis, un vehicle amb escala i una ambulància

Els Bombers han intervingut aquesta tarda en un petit incendi declarat en un pis situat a la quarta planta d’un edifici a l’avinguda Meritxell. L’avís s’ha rebut a les 17.39 hores, alertant de la presència de fum en un habitatge. Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat un camió d’incendis, un vehicle amb escala i una ambulància. En arribar, els efectius han comprovat que hi havia una lleugera acumulació de fum a l’escala i un petit foc a l’interior del pis afectat. L’origen de l’incendi ha estat un aparell elèctric, concretament un calefactor, que s’ha cremat parcialment sense arribar a propagar les flames.

No ha estat necessari desallotjar l’edifici, ja que només s’ha vist afectat el pis on s’ha produït l’incendi, i les persones que hi vivien ja es trobaven a l’exterior quan han arribat els serveis d’emergència

Els Bombers han pogut sufocar el foc ràpidament i l’actuació ha quedat en un ensurt. No ha estat necessari desallotjar l’edifici, ja que només s’ha vist afectat el pis on s’ha produït l’incendi, i les persones que hi vivien ja es trobaven a l’exterior quan han arribat els serveis d’emergència. L’edifici no ha patit danys estructurals ni afectacions en el subministrament elèctric. Tot i això, al pis afectat caldrà fer una neteja a fons per eliminar l’olor de fum, airejar correctament l’habitatge i repintar una de les parets que ha quedat enfumada. Els danys són lleus i es limiten principalment a les molèsties derivades del fum.

El camió de Bombers a l’avinguda Meritxell, aquesta tarda. | RTVA
Comparteix
Notícies relacionades
Detinguda al Tarter una parella buscada per la justícia francesa per una xarxa de tràfic de drogues i blanqueig de diners
Suspesa la visita al Principat del primer ministre portuguès pels efectes del temporal Kristin al país lusità
Uns esquiadors ignoren el tancament d’Arinsal i accedeixen a una zona senyalitzada amb risc imminent d’allau

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Successos
Detinguda al Tarter una parella buscada per la justícia francesa per una xarxa de tràfic de drogues i blanqueig de diners
  • Successos
Suspesa la visita al Principat del primer ministre portuguès pels efectes del temporal Kristin al país lusità
  • Successos
Uns esquiadors ignoren el tancament d’Arinsal i accedeixen a una zona senyalitzada amb risc imminent d’allau
Publicitat
Entrevistes culturals
Guillermo Cervera
Conservador general de la Col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza
JOYSE
Discjòquei i productor
Bernat Torra ‘berni2004’
Cantant i productor
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu