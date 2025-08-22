Controlat un incendi en un immoble de l’avinguda del Pessebre amb un ferit i el desallotjament preventiu dels veïns

Els Bombers han controlat aquest divendres a la tarda un incendi que s’ha originat en un immoble situat a l’avinguda del Pessebre d’Escaldes-Engordany. El foc s’ha declarat cap a les 15.00 hores després que s’encengués un palet d’una de les empreses ubicades a la planta baixa de l’edifici, fet que ha provocat la ràpida propagació de les flames en aquest nivell.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat tres dotacions amb un total de vuit efectius, així com patrulles de la Policia, les quals han tallat el trànsit a la zona com a mesura de seguretat. Les tasques d’extinció i ventilació de l’edifici s’han allargat fins que s’ha pogut garantir la seva estabilitat.
Els veïns, que havien estat desallotjats de manera preventiva, ja han pogut tornar als seus habitatges un cop els tècnics han confirmat que no hi havia risc estructural. La part més afectada per l’incendi és la planta baixa, on el foc ha causat danys materials. Pel que fa als possibles afectats, una persona ha resultat ferida amb cremades i ha estat traslladada a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, mentre que una altra ha estat evacuada per inhalació de fum.