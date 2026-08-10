El Servei Meteorològic activa un nou avís groc per tempestes amb calamarsa i trons per a aquest dilluns i dimarts

El Servei Meteorològic ha activat per a aquest dilluns i dimarts un nou avís groc per pluges intenses davant la previsió de tempestes durant les dues jornades. Pel que fa a avui, es preveu que a partir de les 15.00 hores comencin les tempestes, les quals podrien estar acompanyades de calamarsa i trons i allargar-se fins a mitjanit.
La situació d’inestabilitat es mantindrà durant la jornada de demà. En aquest cas, s’espera que hi pugui haver xàfecs forts des de les 12.00 hores i que aquests episodis es puguin prolongar, novament, fins a mitjanit. Segons les previsions, tot i el domini de les altes pressions, una petita bombolla d’aire lleugerament més fresc en altura afavorirà la formació de núvols convectius que deixaran tempestes durant les tardes dels dies esmentats.