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  • L'avís groc activat pel Servei Meteorològic. | Servei Meteorològic
Sergi Gil Bosch
  • Successos
Avís per pluges

El Servei Meteorològic activa un nou avís groc per tempestes amb calamarsa i trons per a aquest dilluns i dimarts

Els xàfecs començaran avui a partir de les 15.00 hores i demà s’esperen des del migdia, amb episodis que es podrien allargar fins a mitjanit

El Servei Meteorològic ha activat per a aquest dilluns i dimarts un nou avís groc per pluges intenses davant la previsió de tempestes durant les dues jornades. Pel que fa a avui, es preveu que a partir de les 15.00 hores comencin les tempestes, les quals podrien estar acompanyades de calamarsa i trons i allargar-se fins a mitjanit.

La situació d’inestabilitat es mantindrà durant la jornada de demà. En aquest cas, s’espera que hi pugui haver xàfecs forts des de les 12.00 hores i que aquests episodis es puguin prolongar, novament, fins a mitjanit. Segons les previsions, tot i el domini de les altes pressions, una petita bombolla d’aire lleugerament més fresc en altura afavorirà la formació de núvols convectius que deixaran tempestes durant les tardes dels dies esmentats.

[Amb vídeos] L’arribada d’una esperada i intensa tempesta estival acompanyada de calamarsa no dona treva

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