Dades sense precedents

El mes de juny registra temperatures rècord i es converteix en el mes més càlid mai mesurat a Andorra

El Servei Meteorològic confirma fins a 24 dies d’estiu a FEDA i 19 a Ransol, mentre el juliol comença amb avisos grocs per calor extrema

El mes de juny ha estat el més càlid registrat fins ara al país, segons avança el Servei Meteorològic, qui ja ha confirmat la superació de diversos rècords. Més enllà de la temperatura mitjana, també s’han batut les xifres de dies considerats d’estiu tant a la central de FEDA com a Ransol.

Concretament, a la central de FEDA s’han comptabilitzat 24 dies d’estiu —definits per llindars específics de temperatura—, superant l’anterior rècord de 22. A Ransol, se n’han registrat 19, vuit més que l’anterior màxim, que se situava en 11. A l’espera de la publicació del butlletí complet del mes de juny, el servei ja avança que les dades confirmen un comportament excepcionalment càlid i apunten a un episodi de calor sense precedents des que es tenen registres.

Pel que fa a l’inici del mes de juliol, les altes temperatures continuen. Fins dimecres es mantenen els avisos grocs per calor extrema, mentre que per dijous es preveu una lleugera moderació, tot i que els valors continuaran sent elevats.