Comportament climàtic excepcional

El juny més càlid registrat a Andorra des del 1950 marca una anomalia de +4,4 °C i deixa un rècord de dies d’estiu

El comportament tèrmic persistenment elevat i les pluges irregulars situen el mes per sobre dels valors habituals i superen el precedent del 2022

El mes de juny s’ha caracteritzat per unes condicions marcadament càlides i lleugerament seques, amb nous rècords que confirmen el comportament climàtic excepcional. Segons ha informat aquest divendres el Departament d’Acció Climàtica, la temperatura mitjana mensual va ser de 21 °C, amb una anomalia positiva de +4,4 °C respecte de la mitjana climàtica de referència. Aquesta dada converteix el juny de 2024 en el més càlid registrat des del 1950, superant per 0,9 °C l’anterior rècord establert l’any 2022.

A més, el nombre de dies d’estiu —és a dir, amb temperatura màxima igual o superior als 25 °C— ha assolit també un màxim històric amb 24 jornades, dues més que les registrades el juny de 2022. D’aquest total, 12 dies han superat els 30 °C. En relació amb la precipitació, la mitjana acumulada al conjunt de les estacions ha estat de 69,4 mm.

Pel que fa a l’evolució de les temperatures, la màxima absoluta del mes es va registrar el dia 21 a l’estació de la Borda Vidal (873 m) i es va repetir el dia 28 a la Margineda (950 m), amb un valor idèntic de 35,2 °C. Per contra, la mínima absoluta es va produir el dia 4 a la Vall del Riu (2.500 m), amb -1,4 °C. Tot i no superar cap rècord de temperatura màxima puntual, la singularitat d’aquest mes ha estat la persistència de valors anòmalament elevats. Durant 17 dies, l’anomalia tèrmica diària va ser superior als 5 °C, i no es va registrar cap dia amb valors per sota de la mitjana climàtica.

Entre l’1 i el 9 de juny, el pas successiu de fronts procedents de l’Atlàntic va afavorir la formació de ruixats de tarda, que van moderar l’ascens tèrmic. A partir del dia 9, però, un embossament d’aire fred situat a l’oest de la península Ibèrica va contribuir a desplaçar cap al nord una massa d’aire càlid procedent del nord d’Àfrica, que ha condicionat el comportament tèrmic del mes.

Aquesta configuració ha generat dues ratxes càlides, tot i que cap d’elles compleix els criteris per ser considerada una onada de calor, ja que no es van acumular tres dies consecutius amb superació dels llindars establerts. La primera ratxa es va produir entre el 18 i el 22 de juny, i la segona va començar el dia 27 i es mantenia activa en finalitzar el mes.

Pel que fa a la precipitació, el juny s’ha situat lleugerament per sota de la mitjana climàtica. L’acumulació més elevada es va registrar a l’estació de la Borda Vidal, amb 107,3 mm, mentre que la mitjana del conjunt de les estacions va ser de 71,1 mm. Les pluges van tenir un caràcter eminentment tempestuós i repartiment irregular: al nord es van registrar episodis de pluja més freqüents, mentre que al centre i al sud es van concentrar principalment els dies 22 i 23.

El dia 22 es va produir l’episodi més intens del mes, amb una acumulació de 60,9 mm en 24 hores a la Borda Vidal, dels quals 49,5 mm van caure en només una hora. Finalment, en relació amb el vent, els dies més ventosos van ser el 2, l’11 i el 12 de juny. La ràfega màxima es va registrar el dia 12 a la Tossa d’Espiolets, amb un valor de 98,6 km/h.