  • El desbordament d’un torrent a la Massana obliga a tallar temporalment la carretera del Bosquet d’Anyós. | Comú de la Massana
El Periòdic d'Andorra
A conseqüència de les pluges

El desbordament d’un torrent a la Massana obliga a tallar temporalment la carretera del Bosquet d’Anyós

Les pluges també han provocat talls puntuals de llum a Encamp, el Pas de la Casa, Soldeu i el Tarter, restablint-se el servei als pocs minuts

Les tempestes d’aquest dimarts al vespre han provocat també diverses incidències a la Massana i en diversos punts del país. Cap a les 19.30 hores s’ha produït un desbordament del torrent a la zona del Bosquet d’Anyós, a la parròquia massanenca, el qual ha arrossegat terra i pedres fins a la carretera. Davant aquesta situació, la via s’ha hagut de tallar temporalment.

Els Bombers hi han intervingut per habilitar un pas alternatiu, mentre que els equips de Via Pública i del COEX han treballat posteriorment en les tasques de neteja. Segons han informat des de la corporació comunal, la situació ja es troba completament resolta i la carretera ja ha quedat oberta en el doble sentit.

A més, cal destacar que la intensitat de la pluja també ha causat talls puntuals en el subministrament elèctric a la Massana, Encamp, el Pas de la Casa, Soldeu i el Tarter. El servei, però, s’ha pogut restablir passats entre deu i quinze minuts.

