El cos policial arresta una parella a Andorra la Vella després d’una baralla en què es van agredir mútuament

La Policia ha efectuat en els darrers dies diverses detencions, entre les quals destaca la d’una parella per una baralla amb agressions mútues. Es tracta d’un home de 28 anys i una dona de 33, arrestats a Andorra la Vella com a presumptes responsables de delictes contra la integritat física i moral.
A banda d’aquest cas, el cos policial també ha detingut cinc persones per conduir sota els efectes de l’alcohol. Els arrestats són quatre homes i una dona, d’edats compreses entre els 20 i els 57 anys. En els controls van donar positiu amb taxes d’1,47; 1,50; 1,64; 3,04 i 1,93, respectivament.