Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La seu de la policia, a Escaldes-Engordany. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Detencions setmanals

El cos policial arresta una parella a Andorra la Vella després d’una baralla en què es van agredir mútuament

En un altre ordre, els agents detenen cinc persones al llarg del territori per conduir sota els efectes de l’alcohol, amb taxes d’entre 1,47 i 3,04

La Policia ha efectuat en els darrers dies diverses detencions, entre les quals destaca la d’una parella per una baralla amb agressions mútues. Es tracta d’un home de 28 anys i una dona de 33, arrestats a Andorra la Vella com a presumptes responsables de delictes contra la integritat física i moral.

A banda d’aquest cas, el cos policial també ha detingut cinc persones per conduir sota els efectes de l’alcohol. Els arrestats són quatre homes i una dona, d’edats compreses entre els 20 i els 57 anys. En els controls van donar positiu amb taxes d’1,47; 1,50; 1,64; 3,04 i 1,93, respectivament.

Comparteix
Notícies relacionades
Identificats dos grups presumptament implicats en les agressions a menors mentre arriba una tercera denúncia
Els atacs en grup contra menors a Encamp i Escaldes ja estan judicialitzats tot i que continuen sota investigació
Gili afirma que les agressions són “un problema de país” i insta Educació a estar “alerta” perquè són escolaritzats

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Successos
Identificats dos grups presumptament implicats en les agressions a menors mentre arriba una tercera denúncia
  • Successos
Els atacs en grup contra menors a Encamp i Escaldes ja estan judicialitzats tot i que continuen sota investigació
  • Successos
Gili afirma que les agressions són “un problema de país” i insta Educació a estar “alerta” perquè són escolaritzats
Publicitat
Entrevistes culturals
Toni Gilabert
Cantant del grup de versions Fugados de Alcatraz
Cristina Pericas
Creadora de GOJA, l’espectacle de dansa vertical
Efrem Roca
Saxofonista
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu