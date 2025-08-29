Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • El jove andorrà que també va resultar afectat en la col·lisió ja ha estat donat d’alta, mentre que el tercer ocupant no va requerir hospitalització. | Lector
Successos

El conductor neerlandès ferit en l’accident a l’avinguda Salou continua ingressat a l’hospital tot i que estable

El jove andorrà que també va resultar afectat en la col·lisió ja ha estat donat d’alta, mentre que el tercer ocupant no va requerir hospitalització

El conductor del turisme amb matrícula dels Països Baixos implicat en l’accident de dijous a la CG-1 continua ingressat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on es troba en estat estable. Segons ha informat Ràdio i Televisió d’Andorra, el conductor del vehicle andorrà que també havia resultat ferit ja ha estat donat d’alta.

L’accident es va produir aquest dijous, minuts després de les 19.30 hores, a l’avinguda Salou d’Andorra la Vella. Els dos vehicles circulaven en sentit ascendent quan van col·lidir i van sortir de la via. Com a resultat, tres persones van resultar ferides: el conductor del cotxe neerlandès, de 25 anys i turista al Principat, així com el conductor i el copilot del vehicle andorrà, tots dos de 20 anys.

Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar efectius dels Bombers, ambulàncies i agents de Policia, els quals van atendre els afectats i van treballar en la retirada dels vehicles. L’impacte, que va ser de gran intensitat, va deixar els turismes greument malmesos i va provocar retencions importants a la via durant l’hora punta del vespre.

Un xoc frontal entre dos vehicles a la CG-1 deixa almenys un ferit de consideració i provoca retencions

