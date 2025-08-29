El conductor neerlandès ferit en l’accident a l’avinguda Salou continua ingressat a l’hospital tot i que estable

El conductor del turisme amb matrícula dels Països Baixos implicat en l’accident de dijous a la CG-1 continua ingressat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on es troba en estat estable. Segons ha informat Ràdio i Televisió d’Andorra, el conductor del vehicle andorrà que també havia resultat ferit ja ha estat donat d’alta.
L’accident es va produir aquest dijous, minuts després de les 19.30 hores, a l’avinguda Salou d’Andorra la Vella. Els dos vehicles circulaven en sentit ascendent quan van col·lidir i van sortir de la via. Com a resultat, tres persones van resultar ferides: el conductor del cotxe neerlandès, de 25 anys i turista al Principat, així com el conductor i el copilot del vehicle andorrà, tots dos de 20 anys.
Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar efectius dels Bombers, ambulàncies i agents de Policia, els quals van atendre els afectats i van treballar en la retirada dels vehicles. L’impacte, que va ser de gran intensitat, va deixar els turismes greument malmesos i va provocar retencions importants a la via durant l’hora punta del vespre.