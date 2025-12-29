Dos youtubers eviten la multa després de circular a 55 km/h amb patinet en una zona limitada a 25 km/h

Dos creadors de contingut han evitat una sanció policial després de ser controlats mentre circulaven amb patinet elèctric a una velocitat molt superior a la permesa. Els fets han tingut lloc durant una travessa del país que els youtubers estaven enregistrant per a un videoblog, amb la intenció de creuar Andorra de punta a punta.
En un dels trams del recorregut, els agents han aturat un dels patinets en detectar que circulava a 55 quilòmetres per hora en una zona limitada a 25 km/h. El protagonista del vídeo, el youtuber Jutrax, ha reconegut davant la càmera que “la baixada em marcava 25 km/h, però per la inèrcia ha marcat els 55”, justificant l’excés de velocitat pel pendent del tram. L’influencer també ha explicat als policies que estava gravant un vlog durant el trajecte.
Els agents li han advertit que circular “pel mig de la calçada amb aquesta velocitat” no és permès i li han recordat que la velocitat detectada superava clarament el límit establert. Tot i això, i després de comprovar la situació, la Policia ha optat per no aixecar acta ni imposar cap sanció, ja que en alguns trams existeix carril bici habilitat per a aquest tipus de vehicles.
Durant la conversa, els policies també han preguntat als youtubers si portaven elements reflectants. Davant d’això, Jutrax ha respost que “ara quan baixem al centre i es faci fosc comprarem reflectants”, assumint la recomanació dels agents. La intervenció s’ha tancat amb indicacions de seguretat, com circular arran de la via i evitar ocupar el centre de la carretera.
Un cop la patrulla ha reprès la marxa, el creador de contingut s’ha dirigit a la càmera per valorar l’actuació policial amb un comentari espontani: “Que grans els polis”, celebrant que l’incident hagi quedat en un advertiment i no en una multa, abans de continuar el seu recorregut amb patinet.