Dos amics es barallen al Pas i acaben detinguts per amenaces, resistència i danys valorats en més de 1.800 euros

La Policia ha detingut diverses persones al llarg de la setmana per delictes contra la integritat física i moral, en diferents episodis registrats a Escaldes-Engordany, Canillo i el Pas de la Casa. El cas amb més gravetat es va produir el 7 de gener al Pas de la Casa, on dos turistes de 29 i 30 anys van ser detinguts com a presumptes autors de diversos delictes contra la llibertat, la integritat física i moral, l’honor, la funció pública i el patrimoni.
Els fets van començar amb una baralla entre dos amics per motius personals. Un d’ells, després de rebre assistència mèdica per una ferida al llavi, va tornar als apartaments on s’allotjaven i va amenaçar de mort l’altre amb una ampolla de vidre. Quan la policia va intervenir, l’home va mantenir una actitud molt violenta, es va resistir a la detenció, va insultar i amenaçar els agents i va causar danys tant al vehicle policial com a l’habitatge, amb un perjudici valorat en 1.844 euros.
Agredeix al company de feina i li fa perdre dues peces dentals
El 5 de gener a Canillo, un home resident de 29 anys va ser detingut després d’agredir un company de feina, causant-li lesions importants, entre les quals cinc punts de sutura al llavi i la pèrdua de dues peces dentals. Aquell mateix dia, a Escaldes-Engordany, una dona i un home no residents de 33 i 36 anys van ser detinguts en l’àmbit de la violència domèstica. Els agents van intervenir després de ser alertats per una dona que cridava des del balcó d’un establiment hoteler, manifestant que havia estat agredida per la seva parella. Una vegada a l’interior de l’habitació, ambdós van reconèixer que una discussió verbal havia derivat en una agressió mútua.