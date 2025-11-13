Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  Efectius policials després d'haver desarticulat la xarxa que simulava operar des d'Andorra. | Guàrdia Civil
El Periòdic d'Andorra
Detinguts tres membres d’una xarxa que simulava operar des d’Andorra per eludir l’IVA en la venda d’electrònica

La investigació constata que l’activitat es feia des d’una nau de Jaén i xifra el frau en més de quatre milions d’euros, amb escorcolls també al Principat

La Guàrdia Civil i l’Agència Tributària han detingut tres persones i n’han investigat dues més vinculades a una organització criminal que oferia per internet dispositius electrònics —principalment telèfons mòbils i tauletes— i que hauria creat un entramat societari per simular que les vendes efectuades a clients de l’Estat espanyol es feien des d’Andorra, amb l’objectiu d’eludir el pagament de l’IVA.

La investigació ha constatat que l’activitat no es duia a terme al Principat, sinó en una nau industrial ubicada a Jaén, des d’on s’enviaven els dispositius a través de serveis de missatgeria. El material provenia d’altres països europeus. Segons informa l’ACN, el frau fiscal acumulat superaria els quatre milions d’euros. Durant l’operatiu s’han practicat escorcolls en habitatges i locals comercials situats a Jaén, Coslada (Madrid), Tarragona i Andorra.

Segons els investigadors, l’organització hauria comès diversos delictes contra Hisenda entre els exercicis fiscals del 2019 i el 2024. En els escorcolls realitzats a Andorra es van localitzar les oficines on la societat simulava operar. Els espais es trobaven completament buits, tot i que exteriorment s’hi intentava donar aparença d’activitat comercial.

La investigació, iniciada el 2023, ha comportat la intervenció de nombrosos comptes bancaris relacionats amb l’entramat, així com d’immobles, vehicles d’alta gamma, motos de neu i motocicletes. En escorcolls domiciliaris s’han localitzat 70.000 euros repartits en diversos comptes. Després del tancament de la nau de Jaén a finals del 2023, l’activitat va continuar des d’un magatzem logístic situat a Coslada, des d’on es rebia la mercaderia i s’expedia als clients finals.

L’empresa principal implicada es presentava com a líder en vendes en línia d’electrònica de consum. El fet d’evitar el pagament d’impostos hauria permès oferir productes a preus notablement més baixos que la competència. Segons els investigadors, els membres de l’organització mantenien un nivell de vida molt elevat, i un dels líders hauria arribat a gestionar ingressos de gairebé un milió d’euros en un sol compte, així com grans quantitats de criptomonedes.

Els presumptes responsables van ser localitzats i detinguts, incloent-hi el líder de l’organització, arrestat a Andorra en el marc d’una comissió rogatòria internacional. La pàgina web utilitzada per comercialitzar els dispositius electrònics ha estat bloquejada per ordre judicial.

