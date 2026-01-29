Detinguts al Tarter dos turistes de 32 i 28 anys buscats per l’Interpol per tràfic de drogues i blanqueig

Un home de 32 anys i una dona de 28, parella entre ells, han estat detinguts aquest dijous al matí a la zona del Tarter, acusats de presumptes delictes de tràfic de drogues i blanqueig de diners. Les dues persones, que es trobaven a Andorra amb finalitats turístiques, eren buscades per la justícia francesa a través d’una ordre internacional de cerca i detenció emesa per Interpol.
Segons ha informat la Policia en un comunicat, l’home és sospitós de ser el principal responsable d’una xarxa de tràfic d’estupefaents que venia cànnabis i cocaïna entre els departaments de les Landes i els Pirineus Atlàntics, a França, entre el gener del 2023 i el novembre del 2025. La investigació també l’assenyala com la persona que organitzava el transport de la cocaïna des de la regió de París cap al sud del país. La dona era igualment reclamada per la seva presumpta implicació en el tràfic de drogues a gran escala i en operacions de blanqueig de diners.
L’ordre de detenció internacional s’havia activat dimarts i ha permès arrestar la parella, que s’allotjava a Canillo des de diumenge passat
L’ordre de recerca i detenció internacional, difosa mitjançant una notificació vermella d’Interpol, s’ha activat i distribuït dimarts passat. Davant la possibilitat que els dos fugitius poguessin trobar-se a Espanya, Andorra o el Marroc, els cossos policials han dut a terme les comprovacions corresponents, que han permès localitzar la parella a la parròquia de Canillo, on s’allotjaven des de diumenge.
Un cop confirmada la seva presència al país, la policia ha posat els fets en coneixement del Ministeri de Justícia i Interior, d’acord amb el que estableix la Llei qualificada d’Extradició, i aquest ho ha traslladat a la Fiscalia perquè en pogués ordenar la detenció.