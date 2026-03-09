Detingut un turista de 30 anys després de conduir begut i provocar un accident amb quatre ferits a la la CG-2 de Canillo

La Policia va detenir diumenge al matí un turista de 30 anys després de provocar un accident de trànsit amb quatre persones ferides al punt quilomètric 12,600 de la CG-2, a Canillo.
Segons les primeres informacions, el conductor circulava sota els efectes de l’alcohol —amb una taxa d’1,14— quan va perdre el control del vehicle, va sortir de la via i va col·lidir contra la penya de la muntanya. En el sinistre van resultar ferides les quatre persones que viatjaven com a passatgeres del cotxe.
Després de l’accident, l’home va abandonar el lloc dels fets i es va presentar una estona més tard en dependències policials. Finalment va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva i de quatre delictes contra la integritat física i moral per lesions per imprudència.
Pel que fa a altres intervencions policials del cap de setmana, el cos també va arrestar sis persones per delictes contra la salut pública. Tres de les detencions es van produir la nit de dijous a divendres en locals nocturns de Soldeu, on tres homes de 24, 26 i 34 anys van ser sorpresos amb petites quantitats de cocaïna i tusi.
Diumenge, a la frontera del riu Runer, es van efectuar tres arrestos més. Al matí es va controlar dos turistes de 25 i 30 anys amb 1,40 grams de tusi, una pastilla d’èxtasi i 2,20 grams de marihuana, mentre que a la tarda es va detenir un altre turista de 22 anys que accedia al país amb 0,6 grams de ketamina i 2,26 grams d’haixix.
En paral·lel, des de divendres la Policia també ha arrestat quatre persones més per conduir sota els efectes de l’alcohol. Es tracta de tres homes i una dona d’entre 31 i 49 anys, controlats en diferents punts de la xarxa viària amb taxes d’alcoholèmia d’entre 1,02 i 1,79.