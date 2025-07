Detencions policials

Detingut un resident de 65 anys per presumptes tocaments a una passatgera dins d’un autobús al Pas de la Casa

En un altre ordre, un jove no resident és arrestat al riu Runer després de detectar-se que figurava amb dues identitats diferents als registres oficials

La Policia va detenir aquest dijous a la tarda, al Pas de la Casa, un resident de 65 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat sexual. Segons ha informat el cos policial, l’home hauria efectuat tocaments no consentits —concretament a la cama i la natja esquerra— a una dona mentre es trobaven a l’interior d’un autobús. Els fets van ser corroborats tant per la víctima com per una testimoni.

D’altra banda, dimecres passat, agents de policia van detenir un home no resident de 22 anys a la frontera del riu Runer. Durant un control rutinari d’identificació, es va constatar que constava als registres policials amb dues identitats diferents, fet pel qual se’l va arrestar com a presumpte autor d’un delicte contra el tràfic jurídic.

A més, en el marc de les actuacions de control de trànsit, s’han dut a terme dues detencions més per conducció sota els efectes de l’alcohol. Els arrestats són dos homes de 20 i 33 anys, que van donar unes taxes d’alcoholèmia de 0,93 i 0,96 grams per litre, respectivament.