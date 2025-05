Arrestat per consum i tinença d'estupefaents

Detingut a la frontera del riu Runer un camioner per possessió de cocaïna i irregularitats en la càrrega del vehicle

Un altre home de 38 anys va ser arrestat després que es localitzés cocaïna i estris per al seu consum a l’habitació d’un hotel d’Arinsal

La Policia ha detingut aquesta setmana diversos individus per delictes relacionats amb la salut pública, la conducció sota els efectes de substàncies i la falsificació documental. El cas més destacat és el d’un home de 38 anys, arrestat com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública. La detenció s’ha produït aquest dilluns, després que l’individu fos traslladat a l’hospital arran d’una intervenció policial el passat 8 de maig en un hotel d’Arinsal, on s’allotjava.

Els agents havien estat requerits per uns aldarulls i, un cop atès mèdicament, l’home va reconèixer haver consumit cocaïna. Durant la inspecció de l’habitació, la Policia va localitzar restes de la substància, estris per a la seva preparació i consum, i 0,7 grams de cocaïna amagats dins la cartera.

D’altra banda, dijous a la tarda, un home de 31 anys va ser detingut a la frontera del riu Runer mentre intentava accedir al país amb un camió que presentava una càrrega descompensada. Durant el control rutinari, els agents van trobar 1,6 grams de cocaïna en possessió del conductor, que també va donar positiu en la prova de tòxics. Aquella mateixa nit, a Andorra la Vella, la Policia va arrestar un altre home, de 39 anys, amb 0,2 grams de cocaïna.

Ja durant la matinada de divendres, un jove de 21 anys va ser detingut a la capital per conduir sota els efectes de l’alcohol, amb una taxa d’alcoholèmia de 0,94 g/l. Mentre es trobava a les dependències policials, se li van trobar 14,6 grams d’haixix i també va donar positiu en la prova de tòxics.

Finalment, aquesta setmana també han estat detinguts dos homes no residents, de 33 i 36 anys, com a presumptes autors de delictes contra la seguretat en el tràfic jurídic. Segons ha informat la Policia, haurien presentat documentació falsa al Servei d’Immigració per tal d’obtenir autoritzacions de residència i treball al país.