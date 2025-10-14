Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • L'edifici de la Policia, a Escaldes-Engordany. | Marvin Arquíñigo
Successos

Detingut un home de 73 anys a Andorra la Vella per amenaçar una veïna amb un ganivet i un pal

Els fets han tingut lloc quan una veïna ha anat a visitar una dona de 87 anys i en situació vulnerable, amb qui l’home conviu al mateix domicili

La Policia ha detingut aquest dimarts al matí, a Andorra la Vella, un home de 73 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la llibertat, per amenaces, i contra la funció pública.

Segons ha informat el cos policial, els fets han tingut lloc quan una veïna ha anat a visitar una dona de 87 anys i en situació vulnerable, amb qui l’home conviu al mateix domicili. En el moment en què la visitant ha intentat entrar al pis, l’home l’ha fet fora i l’ha amenaçada des de la porta amb un ganivet i un pal, tot tancant-se després dins de l’habitatge.

Preocupada per l’estat de la dona gran, la veïna ha trucat immediatament a la policia, que s’ha desplaçat al lloc dels fets. Davant la negativa de l’home a obrir la porta, s’ha activat el Grup d’Intervenció Policial (GIPA), que ha accedit per la força al domicili.

Els agents han neutralitzat i detingut l’individu sense que aquest oposés resistència. Tant l’home com la dona es trobaven al seu pis i no hi ha constància de ferits.

Dos detinguts per conduir sota els efectes de l’alcohol

La matinada d’aquest dimarts, la Policia també ha arrestat dos conductors de 52 i 22 anys a Andorra la Vella i Encamp amb taxes d’alcoholèmia d’1,06 i 1,16 respectivament.

