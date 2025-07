Detencions

Un conductor de 42 anys és detingut amb una taxa d’alcoholèmia de 3,26 g/l durant la matinada de divendres

En un altre ordre, el cos policial arresta un home no resident de 26 anys al Pas de la Casa per possessió de 0,3 grams de cocaïna i 0,7 d’haixix

La Policia ha detingut un total d’onze persones durant la setmana per delictes contra la integritat física i moral, contra la salut pública, i contra la seguretat col·lectiva. Una de les destacades és la d’un home de 42 anys que la matinada de divendres va donar un resultat positiu a la prova d’alcoholèmia de 3,26 grams d’alcohol per litre de sang.



També cal destacar la detenció d’una dona resident de 23 anys per una agressió a la seva parella. Els fets van tenir lloc dilluns de matinada a Andorra la Vella i els agents van ser requerits en un domicili particular per una desavinença entre la parella. La discussió va derivar en una agressió de la dona que hauria mossegat la parella al braç dret.



A més, hi ha hagut tres detencions relacionades amb estupefaents. Així, dilluns, a les 18.55 hores al Pas de la Casa, en efectuar un control a la via pública, es va detenir a un home no resident de 26 anys per possessió de 0,3 grams de cocaïna. A més, duia 0,7 grams d’haixix. Dimarts a les 16.00 hores, a la frontera del riu Runer, es va procedir a la detenció d’una dona i un home, no residents de 33 i 48 anys, per possessió d’una pastilla d’èxtasi, i 1,9 grams de metamfetamina.



Pel que fa a les conduccions sota els efectes de l’alcohol, s’ha detingut set persones, entre les quals l’arrest ja esmentat. A més, dilluns es va detenir un resident de 24 anys per donar una taxa de 2,05 g/l, després de patir un accident de danys materials. El dimecres, es va detenir un resident de 56 anys per donar una taxa d’alcohol d’1,07 g/l. Durant la matinada del divendres, es van arrestar un total de cinc persones, que van donar taxes d’entre 1,21 g/l, i 3,26 g/l. Entre aquestes, una dona resident de 33 anys per donar 1,47 g/l, després de patir un accident de danys materials.