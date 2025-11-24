Detingut un home per una agressió a l’exparella a l’interior del vehicle quan aquest estava aturat en un semàfor

La Policia va detenir aquest cap de setmana, a Andorra la Vella, un home de 25 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral arran d’una agressió a la seva exparella. Segons el relat dels fets, la víctima es va presentar de matinada a les dependències policials per denunciar que havia estat agredida minuts abans a l’interior del vehicle que conduïa l’home.
La dona va sortir corrents del turisme i va demanar ajuda a les ocupants del vehicle situat al davant, que la van acompanyar fins al despatx de Policia
L’incident s’hauria produït mentre el cotxe estava aturat en un semàfor. La dona va sortir corrents del turisme i va demanar ajuda a les ocupants del vehicle situat al davant, que la van acompanyar fins al despatx de Policia. L’home hauria fet un canvi de sentit i abandonat la zona en direcció contrària. Després d’una recerca pels voltants, una patrulla el va localitzar poc després i en va practicar la detenció.