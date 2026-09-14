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  • Imatge d'un vehicle policial. | Marvin Arquíñigo
Sergi Gil Bosch
Detencions policials

Detingut un conductor per conducció temerària després d’accidentar-se contra la rotonda de la Dama de Gel

L’home hauria circulat amb excés de velocitat i efectuat un avançament prohibit al túnel del Pont Pla abans dels fets, el qual hauria deixat dos ferits

La Policia ha detingut aquest cap de setmana a Andorra la Vella un home de 25 anys i no resident com a presumpte autor de delictes contra la seguretat col·lectiva i contra la integritat física i moral després de patir un accident a la rotonda de la Dama de Gel. Els fets van tenir lloc la matinada de dissabte, quan l’home conduïa una furgoneta amb matrícula espanyola i va accidentar-se en aquest punt de la capital. Com a conseqüència del sinistre, van resultar ferits tant el conductor com un dels seus acompanyants, un jove de 18 anys.

Els càlculs i els indicis recollits pels agents del Grup d’Investigació d’Accidents de Trànsit van permetre determinar que el sinistre s’hauria produït per un excés de velocitat, segons ha informat el cos d’ordre. La investigació també va constatar que el conductor hauria efectuat prèviament un avançament prohibit al túnel del Pont Pla. Arran d’aquests elements, els agents el van arrestar com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva per conducció temerària.

Dues detencions per alcoholèmia

Pel que fa a la conducció sota els efectes de l’alcohol, la Policia ha detingut dos homes de 50 i 53 anys durant el cap de setmana. El primer va ser arrestat la matinada de dissabte a Andorra la Vella després de donar un positiu d’1,10 grams d’alcohol per litre de sang, mentre que el segon va ser controlat la matinada de diumenge a Arinsal amb una taxa d’1,70.

Durant la darrera setmana, el cos d’ordre també ha arrestat un home de 34 anys a qui es van trobar 0,74 grams de cocaïna. A aquesta detenció se suma la d’un home de 47 anys i no resident com a presumpte autor de delictes contra la funció pública i contra l’Administració de Justícia per haver incomplert dues ordres d’expulsió administratives i una ordre d’expulsió judicial.

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