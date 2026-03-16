  • El cotxe tenia matrícula andorrana. | Mossos d'Esquadra
El Periòdic d'Andorra
Excés de velocitat

Detingut un conductor amb matrícula andorrana per circular a 182 km/h en un tram de 80 km/h a Guils de Cerdanya

El conductor de 26 anys i sense nacionalitat espanyola, ha passat a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Puigcerdà

Els Mossos d’Esquadra van detenir ahir a Guils de Cerdanya un conductor de 26 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat del trànsit després de ser detectat circulant a 182 km/h en un tram de la N-260 on la velocitat màxima permesa és de 80 km/h. El cotxe tenia matrícula andorrana.

Els fets van tenir lloc al punt quilomètric 181, durant un control de velocitat establert pels agents a les 12:45 hores. La diferència entre la velocitat registrada i el límit legal va fer que els Mossos procedissin a la detenció del conductor per circular a velocitat penalment punible.

La detenció es va dur a terme per assegurar la seva compareixença judicial, ja que el conductor no té residència a l’Estat espanyol. Aquest matí ha passat a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Puigcerdà.

