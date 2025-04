Fets del març a la Massana

Detingut en sortir de l’hospital el jove que va protagonitzar diversos robatoris i accidents amb vehicles a la Massana

Els fets es remunten al passat mes de març, quan el jove va protagonitzar dos accidents amb vehicles sostrets

Després de romandre ingressat a l’hospital arran dels incidents del mes de març, el jove ha estat detingut aquesta setmana per ordre judicial. La Policia va procedir dijous al matí a la seva detenció a Escaldes-Engordany, seguint una ordre emesa per la Batllia. L’individu, de 26 anys, està acusat de ser el presumpte autor de diversos delictes contra el patrimoni, com ara furt d’ús de vehicle, robatoris a l’interior de vehicles i en un domicili, així com de danys. A més, se l’acusa d’un delicte contra l’ordre socioeconòmic per l’ús fraudulent d’una targeta bancària.

Els fets es remunten al passat mes de març, quan el jove va ser controlat per la Policia la matinada del dia 26, després de protagonitzar dos accidents amb vehicles sostrets: un a la rotonda de l’Aldosa i un altre a la sortida d’Anyós. En intentar fugir del lloc del segon accident, es va llençar per un terraplè. Els agents el van localitzar a l’habitació de l’hotel on vivia, a la qual havia arribat després de sostreure un tercer vehicle a l’avinguda Sant Antoni. En accedir-hi, la Policia el va trobar inconscient i va activar els serveis d’emergències, que el van traslladar a l’hospital.

Des d’aleshores, ha estat ingressat al centre hospitalari amb el cas ja judicialitzat. Un cop donat d’alta, la Batllia ha ordenat la seva detenció i ha estat posat a disposició judicial dijous a la tarda. La Policia no descarta que l’individu pugui estar relacionat amb altres denúncies recents.