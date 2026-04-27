Detingut a Sant Julià un home per agredir la parella i una de les filles quan s’interposaven entre ell i l’altra filla

La Policia va detenir, diumenge a la nit, a Sant Julià de Lòria, un home de 57 anys com a presumpte autor de delictes contra la integritat física i moral. L’arrest es va produir després que l’home agredís la parella i una de les filles d’ambdós quan s’interposaven entre ell i l’altra filla, a qui es va dirigir de manera violenta i a la qual ja havia agredit en, almenys, una altra ocasió.
D’altra banda, diumenge a la tarda, a Andorra la Vella, el cos d’ordre va detenir un altre home, de 43 anys, com a presumpte autor de delictes contra la llibertat perquè, després que un grup de menors estigués donant puntades de peu i cops de puny al vidre del seu taller, hauria fet entrar dos dels joves a l’establiment contra la seva voluntat i els hauria amenaçat amb una cisella. Després de deixar-los anar, un dels menors hauria agafat un ganivet de cuina de casa seva amb una fulla d’11 centímetres que hauria llençat a un contenidor d’escombraries quan va arribar la Policia. En aquest sentit, i segons ha informat la Policia, els agents van recuperar el ganivet durant la intervenció.
Al llarg del cap de setmana, el Cos de Policia va arrestar un home de 31 anys a l’hotel de la Cortinada on residia per causar destrosses en algunes portes i entrar a la força en una de les habitacions en la qual s’allotjaven altres dues persones. Així, se’l va detenir com a presumpte autor de delictes contra el patrimoni i contra la inviolabilitat de domicili, causant danys valorats en uns 2.500 euros.