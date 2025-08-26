Detingut a la Seu un home de 53 anys per desordres públics i fabricar diversos artefactes explosius casolans

Els Mossos d’Esquadra van detenir el passat 20 d’agost a la Seu d’Urgell un home de 53 anys com a presumpte autor dels delictes de desordres públics, fabricació i tinença d’explosius i trencament de condemna. La investigació es va obrir el 10 de juliol després que es localitzés un artefacte explosiu de fabricació casolana a l’exterior d’un organisme públic de la capital de l’Alt Urgell. Tot i que l’artefacte no va arribar a detonar, es va activar un dispositiu de seguretat amb la intervenció dels TEDAX, que el van neutralitzar.
Els agents van relacionar aquest incident amb un altre succés ocorregut el 30 de juny, quan es va trobar un altre artefacte de composició diferent a la mateixa localitat, també sense arribar a explotar. Les investigacions posteriors van permetre identificar i vincular el sospitós amb els dos casos. El 21 d’agost, autoritzat pel Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d’Urgell, es va dur a terme un escorcoll al domicili del detingut.
Els Mossos hi van localitzar diversos artefactes casolans, material per a la seva fabricació i indicis que demostrarien la reincidència i una evolució en la tècnica emprada. L’home, que té antecedents, va passar a disposició judicial el 22 d’agost davant el mateix jutjat de guàrdia de la Seu d’Urgell.