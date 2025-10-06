Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
Conducció sota els efectes de l'alcohol

Detingut a Encamp un conductor amb una taxa d’alcohol de 2,40 grams per litre després de xocar contra un senyal

Un home de 30 anys també ha estat arrestat a Arinsal amb 2,03 grams de cocaïna als lavabos de l’edifici sociocultural de la zona

Un home de 48 anys ha estat detingut aquest dissabte a Encamp després d’haver donat una taxa d’alcoholèmia de 2,40 grams per litre. Els agents de circulació l’han controlat després que hagués tingut un accident de danys materials en col·lidir contra un senyal vertical cap a les quatre de la tarda. Davant els fets, han avisat la Policia, que ha procedit a la seva detenció.

Durant el mateix cap de setmana i la matinada d’aquest dilluns, la Policia ha arrestat cinc persones més per conduir sota els efectes de l’alcohol. Es tracta de quatre homes i una dona, d’entre 28 i 38 anys, que han donat taxes compreses entre 1,01 i 1,89.

Enxampat amb cocaïna

Pel que fa a delictes contra la salut pública, un home de 26 anys ha estat detingut la matinada de dissabte a l’interior d’un local d’oci nocturn de la Massana amb 1,4 grams de cocaïna. Un altre home, de 30 anys, ha estat arrestat la matinada d’aquest dilluns als lavabos de l’edifici sociocultural d’Arinsal amb 2,03 grams de la mateixa substància.

