Detingut a Andorra la Vella un jove de 26 anys per consumir crac a la via pública i amenaçar de mort els agents

La Policia va detenir divendres a la tarda, a Andorra la Vella, un home de 26 anys després d’una intervenció que es va iniciar quan els agents el van controlar per consum d’alcohol a la via pública. Durant l’actuació, se li va localitzar una cullera amb restes de crac, substància que el jove va reconèixer haver consumit prèviament.
Segons ha informat el cos d’ordre, en el decurs de la intervenció l’home va adoptar una actitud agressiva envers els agents, als quals va insultar, desobeir, intentar agredir i arribar a amenaçar de mort. Davant aquests fets, va ser arrestat no només per un delicte contra la salut pública, sinó també pels delictes contra l’honor, contra la funció pública i contra la llibertat.