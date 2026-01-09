Detinguda una dona resident a la frontera del riu Runer amb mercaderia de luxe per valor de 80.000 euros

La Policia ha detingut una dona resident de 47 anys després d’interceptar-li mercaderia de luxe valorada en prop de 80.000 euros en un control a la frontera del riu Runer. La detenció, efectuada el passat 6 de gener, s’emmarca en un delicte contra l’ordre socioeconòmic. Els fets es van produir quan els agents van ser requerits pels serveis de Duana, després que el vehicle en què circulava la dona no mostrés intenció d’aturar-se per fer cap gestió duanera.
En ser preguntada si transportava mercaderia a declarar, la conductora va presentar dues factures per un import total de 3.049 euros i va assegurar que no portava res més. No obstant això, en el control posterior del vehicle, els agents van localitzar una gran quantitat de productes de luxe, entre els quals roba, sabates, una bossa de mà i un collar, així com diverses factures tax-free. El valor total del material intervingut s’eleva aproximadament als 80.000 euros.
Detencions per possessions de drogues i per circular alcoholitzat
En el marc de les actuacions policials de la setmana, també s’han produït diverses detencions per delictes contra la salut pública. El mateix 6 de gener, a Encamp, es va detenir un home no resident de 28 anys en possessió de cinc pastilles d’èxtasi. A partir d’aquesta actuació, al Pas de la Casa, es van detenir dos homes residents de 34 i 40 anys, als quals se’ls van decomissar cinc pastilles d’èxtasi, 3,2 grams d’èxtasi en pols, 0,7 grams de cocaïna i 11 grams de marihuana.
Aquell mateix dia, també al Pas de la Casa, es va detenir un altre home no resident de 28 anys amb 2,7 grams de cocaïna. L’endemà, a la frontera, un no resident de 29 anys va ser arrestat amb 0,7 grams de cocaïna i 2,3 grams de marihuana. Pel que fa a la seguretat viària, el 9 de gener a Andorra la Vella es va detenir un home resident de 40 anys que circulava amb una taxa d’alcoholèmia de 0,96 grams per litre.