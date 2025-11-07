Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Les dependències del servei policial, a Escaldes-Engordany. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Detencions policials

Arrestada per robar al domicili on havia treballat com a empleada domèstica fent servir una còpia de la clau

La sospitosa, de 46 anys, hauria sostret diners i diversos objectes per valor d’uns 2.000 euros, tot i que es va poder recuperar una part al seu domicili

La policia va detenir dijous al matí, a Andorra la Vella, una dona resident de 46 anys com a presumpta autora d’un delicte contra el patrimoni. Segons el relat policial, la dona hauria sostret diversos objectes i diners en efectiu del domicili d’una persona per a la qual havia treballat anteriorment com a empleada domèstica.

La investigació apunta que la detinguda s’hauria fet una còpia de la clau de l’habitatge mentre hi treballava, fet que li hauria permès accedir-hi posteriorment en diverses ocasions després de deixar la feina. Durant aquestes entrades, hauria pres peces de roba, productes d’higiene i maquillatge, un rellotge i diners en efectiu.

Durant aquestes entrades, hauria pres peces de roba, productes d’higiene i maquillatge, un rellotge i diners en efectiu

El perjudici total denunciat ascendeix a uns 2.000 euros. En l’escorcoll efectuat pels agents al domicili de la sospitosa, la policia va localitzar part dels objectes presumptament sostrets, que van ser comissats i retornats a la propietària.

