Arrestada per robar al domicili on havia treballat com a empleada domèstica fent servir una còpia de la clau

La policia va detenir dijous al matí, a Andorra la Vella, una dona resident de 46 anys com a presumpta autora d’un delicte contra el patrimoni. Segons el relat policial, la dona hauria sostret diversos objectes i diners en efectiu del domicili d’una persona per a la qual havia treballat anteriorment com a empleada domèstica.
La investigació apunta que la detinguda s’hauria fet una còpia de la clau de l’habitatge mentre hi treballava, fet que li hauria permès accedir-hi posteriorment en diverses ocasions després de deixar la feina. Durant aquestes entrades, hauria pres peces de roba, productes d’higiene i maquillatge, un rellotge i diners en efectiu.
El perjudici total denunciat ascendeix a uns 2.000 euros. En l’escorcoll efectuat pels agents al domicili de la sospitosa, la policia va localitzar part dels objectes presumptament sostrets, que van ser comissats i retornats a la propietària.