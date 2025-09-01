Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  El mateix dia, a Encamp, va ser arrestat un home de 57 anys per fer caure la seva companya d'una cadira i causar-li un fort cop a la zona lumbar.
El Periòdic d'Andorra
Successos

Detinguda una dona per agredir la parella amb diverses esgarrapades que li van provocar lesions sagnants

El mateix dia, a Encamp, va ser arrestat un home de 57 anys per fer caure la seva companya d’una cadira i causar-li un fort cop a la zona lumbar

La Policia va detenir dijous passat dues persones com a presumptes autores de delictes contra la integritat física i moral arran d’agressions a les seves parelles dins el domicili. Es tracta d’una dona de 53 anys, arrestada a la tarda a Ordino després de provocar esgarrapades sagnants al seu company, i d’un home de 57 anys, detingut al vespre a Encamp per haver fet caure la seva parella d’una cadira i causar-li un fort cop a la zona lumbar.

En un altre àmbit, agents del cos policial van detenir els darrers dies a la Massana un home de 47 anys com a presumpte autor d’un delicte contra l’Administració de Justícia per conduir amb el permís suspès. L’home va ser reconegut per una patrulla quan circulava per la carretera d’Erts.

Pel que fa a la conducció sota els efectes de l’alcohol, diumenge al vespre es va detenir a la Massana un home de 33 anys amb una taxa d’alcohol de 2,13, després de l’avís d’un altre conductor que el va veure circular de manera erràtica. També a Escaldes-Engordany, el cos va arrestar un home amb una taxa d’1,62 després d’un accident amb danys materials contra un altre vehicle en una rotonda de la carretera de l’Obac.

