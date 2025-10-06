Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat agents de policia i bombers. | Arxiu
El Periòdic d'Andorra
Successos

Descobreixen el cos d’una dona morta feia una setmana en un pis de la capital després de l’avís d’un veí per mala olor

La seva parella hauria conviscut amb el cos sense comunicar-ho, tot i que no s'han detectat indicis de criminalitat en considerar-se una mort natural

Els serveis d’emergència han localitzat aquest migdia el cos d’una dona que feia aproximadament una setmana que era morta en un pis de l’avinguda Doctor Mitjavila, a Andorra la Vella. L’avís l’ha donat un veí de l’edifici en sentir una forta pudor procedent del domicili.

Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat agents de policia i bombers, així com tècnics sanitaris, que han confirmat la defunció. La dona vivia amb la seva parella, que hauria conviscut amb el cos durant dies sense comunicar-ho. Segons fonts policials, la mort s’ha considerat natural i no s’han detectat indicis de criminalitat, tot i que el cas s’ha judicialitzat seguint el procediment habitual en aquests supòsits.

