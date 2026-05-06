Control de velocitat

Denunciat penalment un motorista de 24 anys per circular a 202 km/h a la C-14 en un tram limitat a 90 km/h

Ha comès un delicte contra la seguretat en el trànsit per circular a una velocitat penalment punible i s'ha immobilitzat la seva motocicleta

Els agents dels Mossos d’Esquadra de l’Àrea Regional de Trànsit (ART) de l’Alt Pirineu i Aran han denunciat penalment aquest dimecres un motorista amb matrícula andorrana, de 24 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat del trànsit. Els fets han passat aquest matí durant un control de velocitat que s’havia muntat a la carretera C-14, dins del terme municipal de Ribera d’Urgellet (Alt Urgell). En el decurs del control, a les 10.57 hores, els agents han detectat una motocicleta que circulava a 202 quilòmetres per hora en un tram de carretera on la velocitat màxima permesa és de 90 km/h.

Per aquest motiu, s’ha denunciat penalment al conductor per un delicte contra la seguretat en el trànsit per circular a una velocitat penalment punible i s’ha immobilitzat la seva motocicleta. El conductor denunciat haurà de comparèixer quan sigui requerit davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d’Urgell, tal com expliquen els Mossos d’Esquadra en un comunicat.

