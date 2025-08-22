Cues quilomètriques a la frontera hispanoandorrana amb més de mitja hora d’espera per poder sortir del país

Aquest divendres a la tarda s’han registrat importants retencions a la frontera hispanoandorrana, les quals s’estenen des del control duaner fins a la rotonda de la benzinera Sant Eloi, a l’entrada de Sant Julià de Lòria. El Servei de Mobilitat manté el seguiment de la situació, ja que les cues continuen actives i l’avanç és molt lent. Diversos testimonis han assenyalat que el temps d’espera supera la mitja hora per poder sortir del Principat. Les autoritats recomanen seguir l’estat del trànsit a través de les xarxes socials i canals oficials de Mobilitat per conèixer en temps real l’evolució de les retencions.