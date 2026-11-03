Cooperand, dues dècades de solidaritat amb Llatinoamèrica després de concedir 14.500 beques educatives

Cooperand ha celebrat aquest dimarts un acte dedicat a reconèixer la tasca de totes les persones que han fet possibles dues dècades de cooperació amb Llatinoamèrica. La trobada ha comptat amb la intervenció de la fundadora i presidenta de l’organització, Carla Riestra, qui ha agraït el suport dels voluntaris sobre el terreny, així com les famílies que han realitzat apadrinaments d’infants en risc d’exclusió. «Després de 20 anys d’activitat, recolzen la nostra tasca principalment en projectes d’educació, treballant amb més de 2.000 nens i nenes a l’any», ha afirmat Riestra.
En aquest sentit, l’acte ha donat veu a alguns testimonis que han permès conèixer la feina de Cooperand des de diferents perspectives, com ara la Montse i l’Òscar, padrins d’una nena que van viatjar fins a Bolívia per a conèixer en persona la seva fillola i visitar la llar d’acollida. Jordi Costa també ha compartit la seva experiència com a voluntari en el país, igual que els joves Tomàs i Candela, qui van acompanyar els seus pares fins al terreny, coneixent a les nenes de la casa d’acollida. «Aquesta experiència ens ha ensenyat a valorar la famiília i tot el que tenim, ja que altres infants viuen en condicions molt pitjors», han explicat.
D’altra banda, a la jornada s’han exposat els principals resultats aconseguits en els 20 anys de trajectòria. Les dades més significatives han estat les més de 14.500 beques educatives, les més de 20.000 atencions mèdiques i les més de 25.000 teràpies psicològiques vinculades al projecte Plan 3000. A les acaballes de l’acte, Cooperand ha presentat els seus reptes de futur, entre els quals destaca l’obertura d’una nova infermeria per atendre una comunitat a Bolívia. Aquesta iniciativa continuarà tenint el suport de MoraBanc, la qual ha renovat el seu compromís tant en l’àmbit solidari com en la cessió d’infraestructures. De fet, l’entitat bancària obrirà les portes del seu auditori el 12 de novembre per acollir una nova edició de Juventia, una jornada que enguany abordarà la soledat digital i els perills de la desconnexió familiar en el col·lectiu jove.