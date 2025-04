Successos

Cinc detinguts entre dijous i la matinada de divendres amb l’arrest d’un home estès al carrer

D'altra banda, un conductor ebri amb taxa d'1,24 g/l va causar un accident a la Massana en col·lidir amb una furgoneta que ha deixat a tres menors ferits

La Policia ha detingut cinc persones en el decurs dels darrers dies d’aquesta setmana per presumptes delictes contra la salut pública, l’honor, la seguretat col·lectiva i la integritat física i moral. Cal esmentar que del dilluns fins al dimecres el cos no ha hagut de detenir a cap persona.

En aquest sentit, i respecte als delictes per consum o possessió de droga tòxica, durant la passada matinada del dijous al divendres, i a quarts de tres a Escaldes-Engordany, s’ha detingut un turista de 52 anys en possessió de 0,7 grams de cocaïna. Segons ha posat en relleu el cos en una nota de premsa, se l’ha controlat després que s’informés els agents que “hi havia un home estès al mig de la calçada en un estat important d’embriaguesa”. En identificar-lo, val a dir, és quan se li ha trobat l’embolcall amb la pols blanquinosa a la cartera.

Posteriorment, a un quart de cinc a Andorra la Vella, un turista de 23 anys que es trobava a la terrassa d’un local d’oci nocturn, s’ha adreçat als agents de Policia “per injuriar-los mentre efectuaven tasques de prevenció per la zona”. Consegüentment, els efectius policials l’han detingut per un presumpte delicte contra l’honor.

D’altra banda, la resta de detencions han estat per conduir sota els efectes de l’alcohol, pel qual s’ha detingut a tres persones. Sobre aquesta qüestió, dos dels controlats són homes de 23 i 28 anys en parades de circulació rutinàries a Escaldes Engordany i Andorra la Vella amb taxes d’1,46 i 0,88 g/l. respectivament.

Per contra, l’altre individu, de 49 anys, ha estat implicat en un accident de circulació a la CG3 en el punt quilomètric 6.300 de la Massana, entre el seu turisme 4×4 i una furgoneta, ambdós amb matrícula andorrana. Convé precisar que a causa de l’accident, tres menors de 10, 12 i 13 anys que viatjaven a la furgoneta han resultat ferits. En efectuar la corresponent prova d’alcoholimetria, el conductor ha donat un resultat positiu amb una taxa d’1,24 g/l. A banda d’això, i pels fets exposats, també se’l deté per un presumpte delicte contra la integritat física i moral per lesions per imprudència.