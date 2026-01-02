Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Les dependències del servei policial, a Escaldes-Engordany. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Detencions setmanals

Arrestat un home resident per una agressió a la parella i al fill menor de nou anys durant la nit de Cap d’Any

La dona i el nen van fugir del domicili i es van refugiar en un restaurant de la capital, des d’on es va alertar els agents per procedir a la detenció

La Policia va detenir la nit de Cap d’Any un home resident de 35 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral, després d’una agressió en l’àmbit familiar ocorreguda a Andorra la Vella. Segons ha informat el cos policial, els fets van tenir lloc al domicili conjugal, on l’home hauria agredit físicament la seva parella sentimental, també resident de 36 anys, així com el fill menor de nou anys que tenen en comú.

Arran de l’agressió, la dona i el menor van abandonar l’habitatge i es van refugiar en un restaurant de la parròquia. Des d’aquest establiment, un empleat va alertar els agents policials, els quals es van desplaçar fins al lloc dels fets. Després de verificar l’existència d’indicis compatibles amb una agressió, els agents es van dirigir al domicili familiar, on van identificar l’home i van procedir a la seva detenció. L’arrest es va efectuar com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral.

