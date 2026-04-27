  Un vehicle de la Policia. | Marvin Arquíñigo
Arrestat un home de 34 anys amb un embolcall amb restes de cocaïna i un de 24 amb restes de producte estupefaent

El segon va reaccionar de manera violenta i els agents van resultar ferits, motiu pel qual també se'l deté per delictes contra la Funció Pública

La Policia ha arrestat durant els darrers dies dues persones a Encamp quant a delictes contra la salut pública. Es tracta d’un home de 34 anys a qui van controlar la matinada de diumenge amb un embolcall amb restes de cocaïna, i d’un altre home, de 24 anys, a qui es va controlar la nit de divendres quan es trobava en un aparcament públic de la parròquia en una actitud sospitosa.

Amb tot, a aquest darrer se li va localitzar una paperina amb restes de producte estupefaent i va reaccionar de manera violenta. En aquest sentit, durant la intervenció, els agents van resultar ferits. Per tot plegat, també se’l va detenir com a presumpte autor de delictes contra la Funció Pública i contra la integritat física i moral.

Quant a detencions per conducció sota els efectes de l’alcohol, la darrera setmana el cos d’ordre ha detingut tres persones. Dimarts a la tarda es va detenir un home de 75 anys que circulava en sentit ascendent per l’avinguda Salou i va avançar un cotxe patrulla pel carril central, el qual estava habilitat en sentit descendent, fent diverses maniobres per no col·lidir amb altres vehicles. Va donar una taxa d’1,63. Durant el cap de setmana es van arrestar dues persones més: un conductor de 46 anys amb un positiu d’1,78 després d’un accident de danys materials a la CG3 i un turista de 49 anys que accedia al país per la frontera del riu Runer amb una taxa d’alcoholèmia d’1,85.

Finalment, un home de 57 anys va ser detingut a Andorra la Vella com a presumpte autor de delictes contra l’Administració de Justícia i contra la Funció Pública per incomplir diverses ordres d’expulsió.

El més destacat
  • Successos
Detingut a Sant Julià un home per agredir la parella i una de les filles quan s’interposaven entre ell i l’altra filla
  • Successos
Un incendi en un edifici en construcció, originat per una guspira de soldadura, genera una intensa fumerada
  • Societat, Successos
Extradit des d’Itàlia a Andorra un home acusat d’una estafa de 75.000 euros a empreses europees del sector carni
