Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • La dona va assegurar que el seu fill ja l’havia agredit en altres ocasions i que la maltractava psicològicament. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Casos d'agressions

Detingut un home de 40 anys denunciat per la seva mare per presumptes agressions i violència envers els fills

En un altre ordre, la Policia arresta un matrimoni que s’hauria agredit mútuament al domicili familiar que comparteixen davant del fill menor

La Policia ha detingut aquesta setmana a Andorra la Vella un home de 40 anys acusat de diversos delictes contra la integritat física i moral, contra l’honor i contra la llibertat sexual. La seva mare el va denunciar després que, presumptament, l’agredís i l’insultés al carrer el dia anterior. En la denúncia, la dona va assegurar que el seu fill ja l’havia agredit en altres ocasions i que la maltractava psicològicament. També va afegir que l’home tindria una conducta violenta amb altres familiars i fins i tot amb els seus fills, als quals, segons el relat, hauria fet tocaments.

Un altre episodi d’agressions domèstiques va tenir lloc a Encamp, on un home de 50 anys i una dona de 56 han estat arrestats com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral. Segons la Policia, la parella s’hauria agredit mútuament dins el domicili que comparteixen i davant del seu fill menor d’edat.

Comparteix
Notícies relacionades
Un motorista de 32 anys és arrestat pel cos policial amb una taxa d’alcoholèmia d’1,88 després d’accidentar-se a Arinsal
La Guàrdia Civil reuneix quaranta agents de tot l’Estat espanyol per a un seminari sobre Fiscalitat a la frontera
Identificats dos grups presumptament implicats en les agressions a menors mentre arriba una tercera denúncia

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Successos
Un motorista de 32 anys és arrestat pel cos policial amb una taxa d’alcoholèmia d’1,88 després d’accidentar-se a Arinsal
  • Societat, Successos
La Guàrdia Civil reuneix quaranta agents de tot l’Estat espanyol per a un seminari sobre Fiscalitat a la frontera
  • Successos
Identificats dos grups presumptament implicats en les agressions a menors mentre arriba una tercera denúncia
Publicitat
Entrevistes culturals
Toni Gilabert
Cantant del grup de versions Fugados de Alcatraz
Cristina Pericas
Creadora de GOJA, l’espectacle de dansa vertical
Efrem Roca
Saxofonista
Publicitat
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu