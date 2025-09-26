Detingut un home de 40 anys denunciat per la seva mare per presumptes agressions i violència envers els fills

La Policia ha detingut aquesta setmana a Andorra la Vella un home de 40 anys acusat de diversos delictes contra la integritat física i moral, contra l’honor i contra la llibertat sexual. La seva mare el va denunciar després que, presumptament, l’agredís i l’insultés al carrer el dia anterior. En la denúncia, la dona va assegurar que el seu fill ja l’havia agredit en altres ocasions i que la maltractava psicològicament. També va afegir que l’home tindria una conducta violenta amb altres familiars i fins i tot amb els seus fills, als quals, segons el relat, hauria fet tocaments.
Un altre episodi d’agressions domèstiques va tenir lloc a Encamp, on un home de 50 anys i una dona de 56 han estat arrestats com a presumptes autors de delictes contra la integritat física i moral. Segons la Policia, la parella s’hauria agredit mútuament dins el domicili que comparteixen i davant del seu fill menor d’edat.