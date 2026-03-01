Aparatós accident sense ferits d’un turisme a la CG-3 entre la Massana i Ordino amb afectacions al trànsit

Un vehicle ha col·lidit aquesta tarda contra la barrera de seguretat a la carretera general 3 (CG-3), en el tram comprès entre la Massana i Ordino, a l’altura de la Farga Rossell. El sinistre s’ha produït cap a les 15.00 hores i no ha causat ferits, tot i que ha deixat danys materials a la part davantera del turisme.
Arran de l’accident, el cos de Bombers s’ha desplaçat fins al lloc dels fets per efectuar tasques de neteja de la calçada i retirar les restes del vehicle amb l’objectiu de garantir la seguretat de la circulació.
L’incident ha provocat afectacions puntuals al trànsit mentre s’han dut a terme els treballs, i la circulació s’ha vist alterada de manera temporal fins que s’ha pogut restablir progressivament la normalitat en aquest punt de la xarxa viària.