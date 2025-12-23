Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Andrea Garte i Abril Cols en la entrevista amb El Periòdic. | Marvin Arquíñigo
El Periòdic d'Andorra
Denuncia a xarxes

[Amb vídeo] Les propietàries d’un local, Andrea Garte i Abril Cols, denuncien un presumpte robatori a uns clients

La denúncia s’ha fet pública a través de 'TikTok', on les creadores de contingut han compartit les imatges de les càmeres de seguretat

Les propietaries de la cafeteria Balanzen i ‘influencers’ Andrea Garte i Abril Cols, han denunciat públicament un presumpte robatori a uns clients del local. Els fets s’haurien produït quan una parella hauria sostret una bossa amb productes de cosmètica que pertanyia a uns joves que es trobaven a l’establiment.

En el vídeo es pot observar com, presumptament, un home agafa la bossa i la desplaça amb el peu fins a col·locar-la en un punt determinat perquè la dona pugui introduir-la dins la seva bossa de mà i endur-se-la

La denúncia s’ha fet pública a través de ‘TikTok’, on Garte i Cols han compartit les imatges captades per les càmeres de seguretat del local. En el vídeo es pot observar com, presumptament, un home agafa la bossa i la desplaça amb el peu fins a col·locar-la en un punt determinat perquè la dona pugui introduir-la dins la seva bossa de mà i endur-se-la.

A través del mateix canal, les propietàries del local han afirmat que podrien identificar les persones implicades i han fet una crida perquè retornin l’objecte sostret. “si heu tingut la poca vergonya de robar, tingueu la poca vergonya per retornar el regal de la mare d’una clienta que no és vostre ni us pertany”, han manifestat. A més, Garte i Cols han assegurat que ja estan prenent mesures legals “perquè això no torni a passar a Balanzen”.

Per la seva banda, la Policia ha informat que, a hores d’ara, no tenen constància de cap denúncia formal ni s’ha efectuat cap intervenció al local.

Andrea Garte i Abril Cols

Llegir
Comparteix
Notícies relacionades
Els Bombers de la Generalitat actuen a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell per un escapament d’oxigen
Una turista de 37 anys és detinguda a un hotel de la capital per agredir la seva exparella davant la filla menor
Arrestat un resident amb 0,7 grams de cocaïna i un turista amb 2,3 grams de la mateixa substància i 8,4 de marihuana

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
El més destacat
  • Societat, Successos
Els Bombers de la Generalitat actuen a la Fundació Sant Hospital de la Seu d’Urgell per un escapament d’oxigen
  • Societat, Successos
Una turista de 37 anys és detinguda a un hotel de la capital per agredir la seva exparella davant la filla menor
  • Societat, Successos
Arrestat un resident amb 0,7 grams de cocaïna i un turista amb 2,3 grams de la mateixa substància i 8,4 de marihuana
Publicitat
Entrevistes culturals
Àlex Garrido
Guanyador del Premi Fiter i Rossell 2025
Juli Barrero
Músic
Sergi ‘Bobby’ Verdeguer
Bateria de la banda andorrana Persèfone
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu