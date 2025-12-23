[Amb vídeo] Les propietàries d’un local, Andrea Garte i Abril Cols, denuncien un presumpte robatori a uns clients

Les propietaries de la cafeteria Balanzen i ‘influencers’ Andrea Garte i Abril Cols, han denunciat públicament un presumpte robatori a uns clients del local. Els fets s’haurien produït quan una parella hauria sostret una bossa amb productes de cosmètica que pertanyia a uns joves que es trobaven a l’establiment.
La denúncia s’ha fet pública a través de ‘TikTok’, on Garte i Cols han compartit les imatges captades per les càmeres de seguretat del local. En el vídeo es pot observar com, presumptament, un home agafa la bossa i la desplaça amb el peu fins a col·locar-la en un punt determinat perquè la dona pugui introduir-la dins la seva bossa de mà i endur-se-la.
A través del mateix canal, les propietàries del local han afirmat que podrien identificar les persones implicades i han fet una crida perquè retornin l’objecte sostret. “si heu tingut la poca vergonya de robar, tingueu la poca vergonya per retornar el regal de la mare d’una clienta que no és vostre ni us pertany”, han manifestat. A més, Garte i Cols han assegurat que ja estan prenent mesures legals “perquè això no torni a passar a Balanzen”.
Per la seva banda, la Policia ha informat que, a hores d’ara, no tenen constància de cap denúncia formal ni s’ha efectuat cap intervenció al local.