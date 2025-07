Obituari

Afers Exteriors acompanya la família en les gestions per la mort de l’infant de divuit mesos a República Dominicana

El comú on treballa el pare del menor ha ofert suport a la família; segons primeres informacions, la mort podria estar relacionada amb un virus

El Ministeri d’Afers Exteriors ha informat que ha acompanyat una família andorrana en les gestions administratives derivades de la mort del seu fill de divuit mesos durant un viatge a Punta Cana, a la República Dominicana. Segons fonts governamentals, el suport s’ha articulat a través de les autoritats consulars espanyoles, en coordinació amb els tràmits pertinents. El ministeri ha recordat igualment la importància d’inscriure’s al Registre de Viatgers abans de desplaçar-se a l’estranger, amb l’objectiu de facilitar l’assistència en casos d’emergència.

La mort del menor, segons han publicat diversos mitjans del país, podria estar relacionada amb un virus, tot i que de moment no han transcendit dades oficials sobre les causes del decés. Fonts del comú escaldenc, on el pare del menor forma part del cos de circulació, han indicat que es van posar en contacte amb la família per oferir suport i es van posar “a disposició per si necessitaven qualsevol tipus d’ajuda”.