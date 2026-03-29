Accident entre un turisme francès i un autobús durant la intensa nevada nocturna que ha deixat el país enfarinat

Una col·lisió entre un turisme amb matrícula francesa i un autobús de la línia del Pas de la Casa (L4) va obligar a tallar la carretera general CG-2 entre Bordes d’Envalira i Soldeu aquest dissabte a la nit, enmig d’una nevada intensa. El tall va provocar retencions a la zona i es va mantenir durant uns 20 minuts, fins que es va habilitar pas alternatiu.
Arran de l’accident, el conductor del turisme va resultar ferit i va ser atès pels serveis d’emergència. Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar dues ambulàncies, així com efectius de la policia i del servei de circulació del comú de Canillo. Posteriorment, la persona ferida va ser traslladada a l’hospital.
Torna la neu al Principat
Les previsions meteorològiques s’han complert aquest diumenge, amb nevades generalitzades de matinada que han anat quedant restringides al nord del país al llarg del dia. Per a la tarda s’obriran algunes clarianes al sud. La jornada ha estat marcada també pel vent de component nord-est, fort i amb ràfegues molt intenses en altitud, i per temperatures pròpies de ple hivern. Les mínimes han estat d’uns -1 ºC a Andorra la Vella, -5 ºC a 1.500 metres i fins a -14 ºC al Pas de la Casa. El vent es mantindrà fort durant bona part del dia, amb ràfegues que en cotes altes han pogut arribar als 120 km/h.
De cara a dilluns, es preveu un inici de matí assolellat, però amb un augment ràpid dels núvols baixos al nord del país per l’arribada d’un nou front atlàntic, que podria deixar noves nevades a la tarda en aquestes zones. Les temperatures experimentaran una lleugera recuperació, tot i que el temps continuarà ventós, especialment en altura. El vent de component nord podrà assolir ràfegues d’uns 50 km/h als fons de vall al matí i fins a 90 km/h en altitud. Les temperatures mínimes previstes seran d’1 ºC a Andorra la Vella, -3 ºC a 1.500 metres i -11 ºC al Pas de la Casa, mentre que les màximes arribaran als 14 ºC a Andorra la Vella, 9 ºC a 1.500 metres i -2 ºC al Pas de la Casa.