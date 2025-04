Projeccions de Pasqua

Una Setmana Santa sense grans propòsits, però ideal per enfortir els lligams familiars a la natura

El turisme destaca la gran pulcritud dels carrers comercials, mentre que els nacionals descansaran uns dies amb la família organitzant alguna sortida

Esquiar, anar de ruta en autobús per la costa portuguesa, estar pendents d’una sucosa clientela que arribarà en gran nombre sobretot de cara al cap de setmana, anar-se’n amb la família de viatge, jugar i gaudir amb els teus fills d’uns innovadors jocs de taula o, fins i tot, visitar uns dels punts originaris de la Pasqua com és la ciutat santa de Jerusalem. Totes són idees trepidants, emocionants i fantàstiques per intentar evadir-se, encara que sigui durant un sol dia (com explicarà algun testimoni en aquest article) o bé per una setmana sencera, i deixar així enrere els afers laborals que de vegades tant ens turmenten.

Interessant ha sigut conèixer que sis dels set turistes que han accedit a parlar amb aquesta casa han pujat al Principat (tots en aquest cas vinguts per la frontera del riu Runer) només per un dia o dos, sent la visita exprés el ‘modus operandi’ més recurrent per als més de 79.000 visitants que, recordem i segons l’avís de mobilitat emès aquest dimarts, entraran per les nostres fronteres per gaudir d’una Setmana Santa que no està venint marcada per un temps especialment favorable. Per la part que concep als locals, per contra, la majoria només descansarà un dia i ho farà al territori o bé realitzant alguna petita sortida en família.

“Hem vingut des de Barcelona per un parell de dies a veure a la meva neboda que viu i treballa aquí. No tenim al cap fer un pla en concret, ja que a banda el clima no està acompanyant gaire. Farem alguna compra, això sí, perquè si alguna cosa té Andorra és que és sempre molt maca“, ha afegit José María, qui ja fa anys que visita el Principat.

Precisament, una altra família, en aquest cas vinguda de Donostia, i sent una generació de fins a 20 persones allotjades en un cèntric hotel d’Escaldes-Engordany, ens comenta el cap de l’expedició, el Benjamín, que fa 60 anys que venen al país “de manera ininterrompuda i sense faltar a cap Pasqua”. De fet, no li resulta estrany parlar en català, i fins i tot, coneix de primera mà la premsa nacional: “Vam arribar el dilluns i estarem tota la setmana. M’encanta el paradigma que es forma aquí, perquè en comptes de veure les processions pels carrers com a Espanya, veus a gent carregada de bosses d’amunt cap a a baix“, sostreu entre rialles.

D’una altra banda, i baixant els carres de l’avinguda Carlemany en un dijous d’abril més fred de l’habitual, un altre grup de turistes vinguts de Saragossa apunten que estaran tan sols “un parell de nits” i que es troben allotjats a Arinsal, afegint que han vingut “per conèixer una mica més la ciutat” en ser la seva primera estança i que els ha cridat l’atenció “el bon manteniment de les infraestructures”. El Rafael i la seva parella també estaran dos dies al país i a banda de passejar per l’avinguda comercial i gastar-se els diners en alguna botiga, tenen al cap veure la parròquia d’Ordino com a principal atractiu. A dins de l’Illa Carlemany, el Mohammed i la seva família han efectuat un viatge llampec sabent que marxen al vespre i a causa de les vacances escolars dels seus fills, han aprofitat per veure per primer cop un nucli comercial que titllen de “molt net, pur i perfecte”.

Més persones transcorrent els carrers de l’avinguda Meritxell d’Andorra la Vella aquest dijous i realitzant així les primeres compres de les vacances. | El Periòdic / P.M.

Ara bé, si escoltem als residents, l’alegria va per barris com qui diu tenint en compte que molts d’ells no tindran la sort de gaudir més que d’un dia festiu; sigui divendres, sigui diumenge o dilluns, i hauran de treballar. En aquest sentit, la Nona fa saber que no pretén engolir-se les cues de vehicles que s’originaran els pròxims dies, sobretot a la frontera hispanoandorrana, “ja que resideixo a Espanya i vull evitar en el possible el trànsit per baixar de cara a divendres i la tornada dilluns”. De fet, treballa a Caldea i preveu que durant la Pasqua “les entrades per accedir al centre termal estaran totes plenes de gom a gom i caldrà fer reserva per intentar trobar un lloc”.

Ja baixant fins a l’avinguda Meritxell, on els turistes a primera hora del migdia ja es troben apropant-se a les botigues per inspeccionar i veure si prenen alguna bona oferta, trobem al Sergio, venedor d’una botiga d’electrònica adjacent a la zona, qui ens confirma que dilluns tindrà festa i amb la seva dona aprofitaran per quedar-se al país “per descansar, prendre alguna cosa i xerrar amb els nostres fills i potser pujar a esquiar”. La previsió de vendes que manega el seu comerç de cara a aquest cap de setmana sant “serà bastant potent, sabent que ahir va ser un dia més tranquil, però amb el tancament de pistes a la tarda calculem que podrà venir una bona afluència tant dissabte com diumenge“. A més, informa que l’establiment està “ben aprovisionat” i que ara mateix la mirada dels turistes pot recaure en l’oferta especial per a l’iPhone 16 Pro Max a 1.179 euros.

Un dels pàrquings situats al centre d’Escaldes-Engordany que ha quedat gairebé complet aquest dijous al migdia amb l’ingrés dels primers turistes. | El Periòdic / P.M.

D’altra banda, la Paloma constata que marxa a Madrid amb la família tres dies a partir de demà i que el que pretén és “desconnectar una mica de l’àmbit laboral i fer així vida familiar perquè ens solem veure poc“. Per la seva banda, una resident alemanya es troba jugant amb els seus fills al Prat del Roure i comenta que el seu marit haurà de treballar el cap de setmana, de manera que “hem anat a comprar nous jocs de taula per tenir a la canalla entretinguda i a banda ens encanta la calma que brinda aquest país”. Stanislav comenta que cada any és tradició per a ell i la seva dona sortir en aquestes dates a Jerusalem, on va sorgir la història de la Setmana Santa i sent un indret “realment màgic”, però que a causa del conflicte bèl·lic que travessa el territori, “enguany ens haurem de quedar aquí”. Deixa caure que sortirà amb el seu gos a la muntanya i entrenarà a l’aire lliure.

En darrer lloc, i tornant ja cap a l’avinguda del Pessebre, parlem amb l’Antonio, qui és conductor d’autobusos i viu al Principat des de fa 52 anys. “Aquesta setmana no tinc cap dia de festa, ni tan sols el dilluns, perquè ara és quan tenim més feina i desplaçaments i s’ha d’aprofitar per a l’empresa. El meu fill sí que té vacances i a banda de fer algun menjar familiar, el meu pla és sortir el cap de setmana i portar una expedició de 130 persones des d’Andorra fins a Porto en una línia nacional que gaudeixen molts residents per tenir als familiars a baix”. Donem per corroborada així una Setmana Santa una mica grisa pel mal temps, però amb un cert entusiasme i molt bones prospeccions pel sector turístic i comercial.