Una jornada amb empremta

Una passejada entre muntanyes i corretges per donar una nova oportunitat als gossos de la Gossera

Una caminada que, sota la iniciativa de 'Voluntaris per un dia', posa en relleu la conneixió entre persones i gossos en espera d'una llar

Des dels terrenys de la Gossera Oficial, aquest dimecres han sortit 24 històries en potes, guiades per professionals que han fet del voluntariat una passa més cap a una nova oportunitat per als animals. L’activitat, impulsada pel centre hospitalari AniCura Món Veterinari, ha reunit el seu equip en una caminada solidària fins al poble fronterer d’Arcavell, en el marc de la segona edició de la iniciativa ‘Voluntaris per un dia’.

Aquesta activitat ha permès als professionals d’AniCura compartir una passejada amb els gossos acollits a la gossera, establint un vincle directe amb els animals més enllà de la consulta. L’objectiu era donar-los visibilitat, trencar la seva rutina i fomentar una adopció responsable. “És bo pels gossos, però també per a l’equip”, ha explicat el director del centre veterinari, Jordi Giné, qui ha afegit que “és una jornada que ens cohesiona com a grup fora de l’entorn habitual de feina”.

La Gossera Oficial és gestionada per l’Associació Gossos d’Andorra des del 2020 i compta, des de finals de l’any passat, amb unes instal·lacions completament renovades. L’espai disposa de 36 xenils, sistemes de calefacció, zones de lleure i espais interiors i exteriors pensats per garantir el benestar dels animals. “Les condicions que teníem havien quedat obsoletes. Ara disposem d’unes instal·lacions molt més adequades, pensades per garantir el benestar dels animals en un entorn digne i segur”, ha afirmat Giné.

Les instal·lacions de la Gossera Oficial d’Andorra, interior. | El Periòdic / C.K.P.

El director d’AniCura i vocal de l’associació ha destacat també la tasca que es fa fora del recinte, especialment amb els gossos més vulnerables. “Els més vellets, els que pateixen malalties cròniques o necessiten medicació constant estan molt millor amb cases d’acollida que els poden cuidar personalment i amb atenció contínua”, ha detallat, en referència a la xarxa de cases d’acollida gestionada per l’associació. En paral·lel, l’equip veterinari d’AniCura s’encarrega de la gestió sanitària de tots els animals de la gossera, aplicant protocols de medicina preventiva, desparasitacions, vacunacions i revisions constants.

Per tal de minimitzar l’estrès en els trasllats i garantir una atenció més propera, AniCura compta també amb un centre de primeres atencions a Sant Julià, el qual permet fer diagnòstics ràpids abans de derivar, si cal, els casos més complexos a l’hospital veterinari d’Escaldes. “Ens assegurem que estiguin en condicions òptimes per ser adoptats”, ha explicat Giné, tot subratllant la importància de fer una bona anàlisi del perfil de l’adoptant perquè el procés sigui estable i positiu a llarg termini.

El responsable de la Gossera, Jesús Cardesín, ha estat una figura essencial en l’acollida d’iniciatives com ‘Voluntaris per un dia’ i en la gestió quotidiana del centre. Amb una mirada tècnica, però profundament humana, ha defensat la importància de donar visibilitat als animals i de reforçar la col·laboració amb empreses i persones voluntàries. “Els gossos uneixen”, ha assegurat, destacant com una simple passejada pot esdevenir una experiència compartida entre companys de feina, amics o parelles, i un pas significatiu per als animals en cerca d’una nova llar.

Cardesín ha animat altres empreses a sumar-se a iniciatives similars, i ha aclarit que les jornades de voluntariat es poden adaptar a les necessitats de cada col·lectiu, tot i que entre setmana és quan més suport es necessita, ja que els caps de setmana la gossera ja compta amb presència habitual de voluntaris. Per a ell, la gossera no és només un espai de pas, sinó un entorn de convivència i de segones oportunitats, en què cada gest pot marcar la diferència.

Amb el paisatge com a aliat i els animals com a protagonistes, la caminada fins a Arcavell ha estat molt més que una simple sortida. Ha estat una mostra que, sovint, els petits gestos poden tenir un gran impacte. Per a molts d’aquests gossos, una passejada pot obrir la porta a una nova vida.

Una membre de l’equip d’AniCura passejant un gos. | El Periòdic / C.K.P.