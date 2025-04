Succés sense ferits

Un petit terratrèmol d’escala 2 sacseja el territori sense ocasionar danys col·laterals

L'Observatori del Risc Sísmic d'Andorra sostreu que al voltant de les 05.30 hores de la matinada s'hauria originat a Canillo l'epicentre del sisme

Un terratrèmol de magnitud 2,2 ha tingut lloc aquesta matinada de dissabte al Principat, segons ha fet saber aquest matí Andorra Recerca i Innovació. En aquest aspecte, l’Observatori del Risc Sísmic d’Andorra ha conclòs que l’epicentre s’hauria originat a Canillo cap als voltants de les 05.30 hores i s’hauria generat a zero kilòmetres de profunditat, comunica l’ANA.

Val a dir que el sisme no ha causat danys ni tampoc ha estat a penes percebut. Per aquesta raó, des de l’AR+I han emès una publicació al seu compte oficial d’X demanant als ciutadans del país la seva col·laboració per poder avaluar la percepció que ha tingut el fenomen mitjançant un formulari electrònic.