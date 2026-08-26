Un conductor resulta ferit lleu després de bolcar amb el seu vehicle, amb matrícula espanyola, al Coll d’Ordino

Un cotxe amb matrícula espanyola ha bolcat aquest dimecres al matí a la carretera del Coll d’Ordino, concretament al punt quilomètric 1. En el vehicle només hi viatjava el conductor, el qual ha resultat ferit lleu i ha estat traslladat a l’hospital per rebre atenció mèdica. Els Bombers han rebut l’avís pels volts de les 10.30 hores i s’han desplaçat fins al lloc dels fets per atendre el sinistre i garantir la seguretat a la via. Durant la intervenció dels serveis d’emergència, s’ha habilitat pas alternatiu per un únic carril. De moment, no han transcendit les causes que haurien provocat l’accident.