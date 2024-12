Tret de sortida a un Estelàrium renovat

L’Estelàrium de La Massana arriba carregat de novetats en una nova edició especialment dedicada als nens i nenes de la parròquia. La consellera de Dinamització, Elisabet Rosell, ha explicat que “l’Estelàrium deixa la seva ubicació habitual a les Fontetes per instal·lar-se a la plaça de l’Església, en ple centre històric”. Aquesta nova localització permetrà que els infants gaudeixin plenament de les activitats organitzades pel Comú.

A partir d’avui fins al 5 de gener, els més petits podran gaudir d’un rocòdrom, un bosc urbà, un iglú amb diversos tallers, xocolatades diàries, espectacles, fotografies amb intel·ligència artificial i quatre ‘food trucks’ per recuperar forces abans de continuar jugant. Rosell recorda que “l’Estelàrium està obert a tots els nens de la parròquia, però també als turistes, ja que l’espai estarà operatiu de 16.00 a 20.00 hores de manera ininterrompuda”.

A més de les activitats pensades per al públic familiar, aquest any l’espai comptarà amb l’arribada dels Reis Mags d’Orient que, a diferència d’altres anys, visitaran també la plaça de l’Església, on es troba l’Estelàrium.

Per poder accedir a totes les activitats programades, els infants hauran de portar la ‘polsera estel·lar’. Segons recorda el Comú, aquesta té un cost de 3 euros, però inclou un val de 2 euros per gastar als establiments del nucli antic de la Massana. Amb aquesta iniciativa, l’entitat comunal pretén fomentar la dinamització de la parròquia.

Tanmateix, algunes nens de l’esplai de la Massana ja han pogut visitar la zona de l’Estelàrium i gaudir de les activitats. En aquest sentit, la responsable de l’esplai ha destacat que als nens els encanta, especialment si es tracta d’activitats a l’aire lliure, ja que ho gaudeixen molt.