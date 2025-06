Mecanismes de control i detecció de fraus en ajuts públics

Sis casos de frau detectats en ajuts durant el 2024 a través dels mecanismes de control d’Afers Socials

El Govern defensa l’eficàcia dels protocols de seguiment i preveu reforçar la detecció amb més recursos humans

El Departament d’Afers Socials va detectar sis casos de frau en la percepció d’ajuts socials durant l’any 2024. Així ho ha indicat la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, en una resposta escrita a la consellera Noemí Amador Pérez, presidenta suplent del Grup Parlamentari Andorra Endavant, qui havia preguntat pel control de les ajudes públiques i les mesures contra el frau social.

Les deteccions s’han produït a partir dels mecanismes de verificació documental i econòmica aplicats durant el procés de valoració de les sol·licituds d’ajuts, així com en les comprovacions posteriors. En total, es van tramitar 1.496 sol·licituds de prestacions econòmiques com les de desocupació involuntària, ajuts per fill a càrrec, habitatge o pensions de solidaritat per discapacitat i gent gran. D’aquestes, 426 van ser resoltes desfavorablement o arxivades, un 28,5% del total.

Segons apunta la ministra, el control es fa “amb l’objectiu de garantir que les dites prestacions siguin percebudes únicament per les persones que realment compleixin els requisits establerts per la normativa vigent”. Un cop atorgada l’ajuda, el personal de treball social a les parròquies fa el seguiment de cada cas. En detectar-se indicis de frau, “el departament inicia la revisió d’ofici corresponent”.

Nous mecanismes contra el frau

En la mateixa resposta escrita, Marín exposa que el Govern està treballant per reforçar els mecanismes de control. D’una banda, s’ha previst “la dotació d’una plaça encarregada de la inspecció” per fer controls específics i aleatoris. Aquesta nova figura podrà “dur a terme diverses accions, com poden ser les entrevistes o visites escaients per comprovar la veracitat de les dades consignades”.

D’altra banda, s’estan implementant eines informàtiques per millorar la detecció de possibles fraus. El sistema SAP permet ja creuar dades amb el cens comunal, la CASS i el Servei d’Immigració. També s’utilitza la Història Social Compartida (HSC), una eina de coordinació entre serveis que “ha permès agilitzar l’assistència i l’accés a les dades de les persones beneficiàries de les prestacions”.

Finalment, la ministra informa que “en el marc del Programa de transformació digital, el Govern està treballant en la passarel·la d’intercanvi de dades i documents, anomenada Bus d’interoperabilitat”. Aquesta eina permetrà automatitzar la consulta d’informació entre administracions, reduir duplicitats i millorar l’eficiència en la verificació de les sol·licituds d’ajuts.