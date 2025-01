Salut administra més de 6.600 vacunes contra la grip i 1.700 dosis contra la Covid-19 des de l’octubre

El Ministeri de Salut ha administrat un total de 6.693 vacunes contra la grip i 1.696 dosis contra la Covid-19 des de l’inici de la campanya de vacunació, a finals del mes d’octubre. Aquestes xifres són valorades positivament pel ministeri, el qual manté oberta la vacunació fins al 31 de gener amb l’objectiu de protegir especialment les persones majors de 60 anys i aquelles amb factors de risc.

La campanya coincideix amb un punt àlgid de contagis de grip, tal com reflecteixen les dades de la primera setmana del 2025 (del 30 de desembre del 2024 al 5 de gener del 2025), en què la taxa d’incidència s’ha duplicat respecte a la setmana anterior, assolint els 72,86 casos per 100.000 habitants, una xifra similar a la registrada a Europa. Aquesta situació subratlla la importància de vacunar-se per augmentar la protecció contra aquests virus respiratoris.

El ministeri recorda que la campanya de vacunació està adreçada especialment a les persones amb malalties cròniques que poden empitjorar a causa de la grip o la Covid-19, persones amb obesitat mòrbida, dones embarassades i, en general, tots els majors de 60 anys. Aquelles persones que encara no s’han vacunat són convidades a demanar cita als centres sanitaris per contribuir a la protecció col·lectiva i reduir la pressió sobre el sistema sanitari.

En paral·lel a la vacunació, el ministeri subratlla la importància de mantenir mesures preventives durant la temporada de major circulació de virus respiratoris, que s’estén d’octubre a maig. Les recomanacions inclouen: rentar-se les mans amb freqüència, ventilar espais tancats, evitar aglomeracions – especialment les persones vulnerables -, tapar-se la boca i el nas en tossir o esternudar, i utilitzar mascareta si es tenen símptomes respiratoris o en espais tancats, especialment en l’entorn sanitari o sociosanitari.