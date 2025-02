Prop d’un centenar de persones recorden en un acte homenatge i marxa lenta al jove motorista mort

Aquest dilluns al vespre, la comunitat motera del país s’ha reunit per homenatjar la víctima de 21 anys que va perdre la vida ahir en un accident de moto a l’N-260, a Montferrer i Castellbò. L’acte, emotiu i solemne, ha comptat amb la presència de familiars, amics i coneguts del jove – a qui se li coneixia habitualment sota el sobrenom de ‘Patoloko’ -, així com de centenars d’assistents, molts d’ells amb la seva pròpia motocicleta i altres en cotxes.

La trobada ha començat al restaurant Viena de la Carretera General 1, a Santa Coloma, on a les 19.30 hores s’ha convocat la comunitat motera mitjançant un grup de WhatsApp. Un cop reunits, han iniciat una marxa cap al polígon de Montferrer, punt en el qual s’han tornat a aplegar per penjar objectes en record de la víctima.

Durant la cerimònia, s’ha fet una entrega simbòlica d’un ram de flors a la família del difunt, en un moment de gran emotivitat. A continuació, s’ha dut a terme una encesa de motors, amb la qual els assistents han fet ressonar els motors i els tubs d’escapament en homenatge al jove motorista.

Una sinistralitat que va en augment

En els darrers mesos, la sinistralitat entre motoristes andorrans ha registrat diversos accidents amb conseqüències tràgiques. En total, tres persones han perdut la vida en diferents incidents de trànsit, generant preocupació a la comunitat.

El primer dels accidents es va produir el 12 d’agost de 2024 a la C-14, a l’altura de Vilanova de l’Aguda. Un home de 37 anys, veí d’Andorra, va perdre el control de la seva motocicleta i va morir a conseqüència de l’impacte. Els serveis d’emergència van acudir ràpidament al lloc dels fets, però no van poder fer res per salvar-li la vida.

Aquell mateix dia, a Castelldefels, una jove andorrana de 19 anys va perdre la vida en un altre accident de motocicleta. La víctima viatjava com a acompanyant en una moto que va col·lidir amb un altre vehicle a l’avinguda Constitució. Malgrat els esforços dels serveis mèdics, la noia va morir a causa de les greus ferides.

El darrer accident amb víctimes mortals ha sigut el registrat aquest diumenge a l’N-260, a Montferrer i Castellbò. Cal recordar que el conductor del vehicle, un home de 71 anys, ha sigut detingut pels Mossos d’Esquadra sota l’acusació d’homicidi per imprudència greu. Segons les primeres investigacions, el vehicle implicat, que circulava en direcció a Lleida, va realitzar un canvi de sentit en un moment en què la motocicleta, que anava en direcció a Andorra, no va poder evitar l’impacte i va resultar mortal per al jove.